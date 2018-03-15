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Сергей Беженар: Играть с «Лацио» на 0:0 — проигрышный для «Динамо» вариант
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Сергей Беженар: Играть с «Лацио» на 0:0 — проигрышный для «Динамо» вариант 

Советский спорт 15 марта 2018
Напомним, первая встреча 1/8 финала турнира завершилась со счетом 2:2. Сегодня в Киеве соперники проведут ответную игру.
— Можно ли говорить, что в первом матче «Лацио» недооценил «Динамо»? — Я бы так не сказал. Просто «Динамо» удалось правильно построить игру. Действовали от обороны, но все равно думали, как забить гол. Что и получилось. Обратите внимание, как «Динамо» открыло счет и сколько человек поучаствовало в этой атаке. По сравнению с матчами против АЕКа, теперь гораздо больше игроков подключаются к наступлению. И при потере мяча все они опускаются обратно. Это говорит о том, что функциональное состояние уже лучше. Не могу сказать, что динамовцы уже полностью готовы, но дай бог, чтобы к ответному матчу с «Лацио» команда подошла в хорошем состоянии, — цитирует Беженара «Команда №1».
— Как «Динамо» должно сыграть в ответном матче, чтобы пройти римлян? — Нужно искать моменты у чужих ворот. Против АЕКа сыграли от обороны, да, вроде добились нужного результата — 0:0, и прошли дальше. Но ведь один момент может все решить. А тем более играть теперь с итальянцами… действуя вторым номером, нужно все же думать, как убежать в контратаку и забить гол. Если играть изначально на 0:0, то, я думаю, что это проигрышный вариант.
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