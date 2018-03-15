Ещё
Радимов: травма Кокорина — сильнейшая потеря для «Зенита» и сборной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Радимов: травма Кокорина — сильнейшая потеря для «Зенита» и сборной 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:1).
«Попался очень хороший соперник, который тоже хотел пройти дальше. Так и получилось. Зрителям игра должна была понравиться. Если бы в первом матче «Зенит» играл так же, как сегодня, результат по сумме двух встреч был бы другим. Всё основное было проиграно в Лейпциге. Сегодня вся команда очень старалась и хотела победить. Хороши были Кришито, Паредес, Дриусси и, естественно, Лунёв. Теперь «Зениту» нужно бороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий год. Отыграть 10 очков у «Локомотива» на оставшейся дистанции — это что-то из области фантастики. Хотя, пока математические шансы есть, надо стараться. Травма Кокорина — сильнейшая потеря для клуба и сборной. Двух мнений тут быть не может», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол мужчины Суперлига 2017/18. Плей-офф. Кузбасс победил Белогорье Казанский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Нову» Вратарь «РБ Лейпциг»: наша победа была заслуженной по итогу двух матчей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение