Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:1).
«Попался очень хороший соперник, который тоже хотел пройти дальше. Так и получилось. Зрителям игра должна была понравиться. Если бы в первом матче «Зенит» играл так же, как сегодня, результат по сумме двух встреч был бы другим. Всё основное было проиграно в Лейпциге. Сегодня вся команда очень старалась и хотела победить. Хороши были Кришито, Паредес, Дриусси и, естественно, Лунёв. Теперь «Зениту» нужно бороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий год. Отыграть 10 очков у «Локомотива» на оставшейся дистанции — это что-то из области фантастики. Хотя, пока математические шансы есть, надо стараться. Травма Кокорина — сильнейшая потеря для клуба и сборной. Двух мнений тут быть не может», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.