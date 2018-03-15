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Волейболистки МИСиС сыграют на выездном матче
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Волейболистки МИСиС сыграют на выездном матче 

Управа района Якиманка 15 марта 2018
Фото: Управа района Якиманка
Представительницы женской сборной по волейболу Московского института стали и сплавов готовятся к матчу с командой Московского педагогического государственного университета. Мероприятие пройдет 16 марта.
— В рамках Московских студенческих спортивных игр, высшая лига «Б», состоится матч женской сборной по волейболу на выезде, — сообщили на официальном сайте университета.
Чтобы поехать поддержать команду, нужно заранее написать о своем желании администратору сборной. Сделать это можно через официальную группу в социальной сети «ВКонтакте».
Начало матча в 19:30 в спортивном зале МПГУ.
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