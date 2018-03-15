Волейболистки Института стали и сплавов сразятся с командой Педагогического университета 

Девушки из Московского института стали и сплавов сыграют с командой Московского городского педагогического университета в волейбол. Матч пройдет 16 марта в МГПУ.
Схватка пройдет в рамках ХХХ Юбилейных Московских студенческих спортивных игр.
— Мы уже встречались с командой педагогического университета. Они очень сильные соперники, поэтому нам нужно собрать все свои силы и побороться за победу. Думаю, игра будет жаркой, — подчеркнула игрок сборной МИСиС и администратор команды Мария Дадон. — Что касается прогнозов, я не хочу загадывать. Все покажет игра.
Состязание начнется в 19:30 по адресу: проспект Вернадского, дом 88. Организаторы приглашают всех желающих поддержать девушек. Вход свободный.