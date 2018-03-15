Гилерме: вместе с командой навсегда! «Локомотив» стал только сильнее

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме после поражения от мадридского «Атлетико» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что «железнодорожники» стали только сильнее.

«Вместе с командой навсегда! Мы стали только сильней», — написал Гилерме в своём «инстаграме».

Напомним, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Локомотив» также крупно проиграл «Атлетико» — 0:3. Московская команда покинула Лигу Европы, а «Атлетико» проходит в 1/4 финала. Гилерме пропустил ответную игру из-за травмы.