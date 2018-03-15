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Корреа: знали, что будет сложно, но нам удалось провести хороший матч
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Корреа: знали, что будет сложно, но нам удалось провести хороший матч 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Фото: SovSport.Ru
Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Мы довольны, как были сыграны обо поединка. Правда, холод чувствовался, но я думаю, что мы провели хороший матч.
Знали, что будет сложно. Мы прилетели в Россию за два дня до игры, чтобы адаптироваться к холоду. Игроки «Локомотива» привыкли к таким погодным условиям, но после второго гола мы контролировали игру лучше.
Наши шансы на победу в чемпионате Испании? Мы довольны этим сезоном. Знаем, что остается еще 10 матчей. Они будут очень сложными, но мы будем продолжать работать, чтобы финишировать как можно лучше», — передаёт слова Корреа корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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