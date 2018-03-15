Корреа: знали, что будет сложно, но нам удалось провести хороший матч

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы довольны, как были сыграны обо поединка. Правда, холод чувствовался, но я думаю, что мы провели хороший матч.

Знали, что будет сложно. Мы прилетели в Россию за два дня до игры, чтобы адаптироваться к холоду. Игроки «Локомотива» привыкли к таким погодным условиям, но после второго гола мы контролировали игру лучше.