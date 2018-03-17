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Юрген Клопп: Подумаем о «Манчестер Сити», когда подойдут матчи Лиги чемпионов, но не раньше
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Юрген Клопп: Подумаем о «Манчестер Сити», когда подойдут матчи Лиги чемпионов, но не раньше 

Советский спорт 14 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов не будут отвлекать его команду от предстоящего матча премьер-лиги с «Уотфордом».
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«Мы привыкли к этому, — приводит The Liverpool Echo слова Клоппа. — Мы играем с «Уотфордом», и нам нетрудно сосредоточиться на этом матче. После этого будет международная пауза, во время которой ребята проведут по два матча. Потом они возвращаются, и мы играем с «Кристал Пэлас». Такова ситуация. Мы должны делать свою работу.
У нас не такая ситуация, как у «Сити», который уже почти стал чемпионом. Нам придется бороться за место в четверке до конца сезона. Но это не проблема. Когда подойдут матчи Лиги чемпионов, мы подумаем об этом, но не раньше».
Напомним, матч 31-го тура премьер-лиги «Ливерпуль» — «Уотфорд» пройдет 17 марта на стадионе «Энфилд». Начало — 20:30 (мск).
Накануне по итогам жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов «Ливерпулю» достался в соперники «Манчестер Сити».
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