«Локомотив» проведет сбор в Сочи во время перерыва в чемпионате России

МОСКВА, 15 марта. / ТАСС /. Футболисты московского «Локомотива» проведут краткосрочный учебно-тренировочный сбор в Сочи во время перерыва в чемпионате России. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин

В четверг «Локомотив» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл дома испанскому «Атлетико» со счетом 1:5. В первой встрече на своем поле «Атлетико» выиграл со счетом 3:0.

Тренировочный сбор национальной команды пройдет с 18 по 27 марта. Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведет 1 апреля против пермского «Амкара».

"В первую очередь нам нужно залечить свои раны после поражения от «Атлетико». После поедем в Сочи на краткосрочный тренировочный сбор", — сказал Семин.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает первое место, набрав 49 очков.