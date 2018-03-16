Манчини — о борьбе в РФПЛ: прежде чем проводить похороны — нужно иметь покойника

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мыслями о шансах команды побороться за победу в чемпионате России в этом сезоне. По итогам 22 туров РФПЛ «Зенит» (39 очков) занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на десять баллов. «РФПЛ? Прежде чем проводить похороны — нужно иметь покойника. Впереди восемь игр, и мы отстаём на десять очков, поэтому мы ещё посмотрим, как всё сложится. У нас непростой момент, нужно выходить из этой ситуации», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин