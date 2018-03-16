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Мутко: «Зенит» разочаровал своим выступлением в Лиге Европы
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Мутко: «Зенит» разочаровал своим выступлением в Лиге Европы 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о результатах матчей 1/8 финала Лиги Европы, в которых петербургский "Зенит" не смог одолеть немецкий «РБ Лейпциг», а московский «Локомотив» с разгромным счетом проиграл испанскому «Атлетико».
"Зенит" несколько разочаровал. Соперник был по силам, но травма Александра Кокорина в начале игры тоже сказалась. «Локомотив» попал на самого сильного соперника, но зато получил огромный опыт, который поможет ему сделать шаг вперед в дальнейшем", — цитирует Мутко ТАСС.
В ответном матче «Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом» и по сумме двух встреч уступил немецкой команде с общим счетом 2:3. «Локомотив» дважды с разгромом проиграл «Атлетико». Общий счет — 1:8.
Ранее сообщалось, что у нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина диагностировали разрыв крестообразной связки колена.
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