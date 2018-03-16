Ещё
Себастьян Дриусси: «Это не провал для „Зенита“ — мы боролись до конца»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Себастьян Дриусси: «Это не провал для „Зенита“ — мы боролись до конца» 

Спорт-Экспресс 16 марта 2018
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» (1:1) отметил, что питерцы хорошо играли против одной из лучших команд Европы. Форвард также добавил, что вылет из еврокубка — не провал для сине-бело-голубых.
— Что сказал Манчини в раздевалке?
— Это те вещи, которые остаются внутри коллектива. Повторю — мы все очень расстроены.
— Соперник сегодня был сильнее «Зенита»?
— Мы играли против одной из лучших команд Европы, с сильными футболистами, но действовали против них очень хорошо.
— Это провал для «Зенита»?
— Нет, мы боролись до конца. Могли победить, могли забить и не раз, а соперник воспользовался единственным шансом. (Егор БЫЧКОВ)
Зенит — РБ Лейпциг
Спорт-Экспресс: последние новости
"Леванте" одержал вторую победу кряду Вратарь "Тосно": "С "Анжи" будет битва!" Аргентинские легионеры "Зенита" посетили матч СКА - "Локомотив"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение