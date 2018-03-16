Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» (1:1) отметил, что питерцы хорошо играли против одной из лучших команд Европы. Форвард также добавил, что вылет из еврокубка — не провал для сине-бело-голубых.
— Что сказал Манчини в раздевалке?
— Это те вещи, которые остаются внутри коллектива. Повторю — мы все очень расстроены.
— Соперник сегодня был сильнее «Зенита»?
— Мы играли против одной из лучших команд Европы, с сильными футболистами, но действовали против них очень хорошо.
— Это провал для «Зенита»?
— Нет, мы боролись до конца. Могли победить, могли забить и не раз, а соперник воспользовался единственным шансом. (Егор БЫЧКОВ)
Зенит — РБ Лейпциг