Сергей Фурсенко: «В оставшихся матчах недостаточно простой самоотдачи»

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что после неудачного результата с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы команда сумеет мобилизоваться и реализовать свой потенциал. По словам Фурсенко, характер команды формируется как за счет побед, так и за счет поражений. Напомним, что «Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом» 1:1 и уступил 2:3 по сумме двух встреч.

— Это болезненное поражение для нашего клуба, сегодня мы вместе с нашими болельщиками разочарованы результатом, — цитирует официальный сайт клуба Фурсенко.

Но мы уверены, что в этой непростой ситуации игроки и тренерский штаб смогут мобилизоваться и реализовать свой потенциал.

Характер команды формируется и в победах, и в поражениях. В оставшихся восьми матчах нам будет недостаточно простой самоотдачи. Все вместе — болельщики, клуб, команда — мы должны будем стоять друг за друга до последнего.

Спасибо всем, кто сегодня поддерживал нас на стадионе в Петербурге и у экранов телевизоров во всем мире, и здоровья нашим травмированным игрокам.

Зенит — РБ Лейпциг