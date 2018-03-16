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Сергей Фурсенко: «В оставшихся матчах недостаточно простой самоотдачи»
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Сергей Фурсенко: «В оставшихся матчах недостаточно простой самоотдачи» 

Спорт-Экспресс 16 марта 2018
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что после неудачного результата с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы команда сумеет мобилизоваться и реализовать свой потенциал. По словам Фурсенко, характер команды формируется как за счет побед, так и за счет поражений. Напомним, что «Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом» 1:1 и уступил 2:3 по сумме двух встреч.
— Это болезненное поражение для нашего клуба, сегодня мы вместе с нашими болельщиками разочарованы результатом, — цитирует официальный сайт клуба Фурсенко.
Но мы уверены, что в этой непростой ситуации игроки и тренерский штаб смогут мобилизоваться и реализовать свой потенциал.
Характер команды формируется и в победах, и в поражениях. В оставшихся восьми матчах нам будет недостаточно простой самоотдачи. Все вместе — болельщики, клуб, команда — мы должны будем стоять друг за друга до последнего.
Спасибо всем, кто сегодня поддерживал нас на стадионе в Петербурге и у экранов телевизоров во всем мире, и здоровья нашим травмированным игрокам.
Зенит — РБ Лейпциг
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