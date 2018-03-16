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Сергей Фурсенко: Это болезненное поражение для нашего клуба
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Сергей Фурсенко: Это болезненное поражение для нашего клуба 

Советский спорт 16 марта 2018
— Это болезненное поражение для нашего клуба, сегодня мы вместе с нашими болельщиками разочарованы результатом.
Но мы уверены, что в этой непростой ситуации игроки и тренерский штаб смогут мобилизоваться и реализовать свой потенциал.
Характер команды формируется и в победах, и в поражениях. В оставшихся восьми матчах нам будет недостаточно простой самоотдачи. Все вместе — болельщики, клуб, команда — мы должны будем стоять друг за друга до последнего.
Спасибо всем, кто сегодня поддерживал нас на стадионе в Петербурге и у экранов телевизоров во всем мире, и здоровья нашим травмированным игрокам, — цитирует Фурсенко официальный сайт клуба.
Напомним, "Зенит" сыграл вничью с немецким «РБ Лейпциг» (1:1) на своем поле и выбыл из Лиги Европы.
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