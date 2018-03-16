Сергей Фурсенко: Это болезненное поражение для нашего клуба

— Это болезненное поражение для нашего клуба, сегодня мы вместе с нашими болельщиками разочарованы результатом.

Но мы уверены, что в этой непростой ситуации игроки и тренерский штаб смогут мобилизоваться и реализовать свой потенциал.

Характер команды формируется и в победах, и в поражениях. В оставшихся восьми матчах нам будет недостаточно простой самоотдачи. Все вместе — болельщики, клуб, команда — мы должны будем стоять друг за друга до последнего.

Спасибо всем, кто сегодня поддерживал нас на стадионе в Петербурге и у экранов телевизоров во всем мире, и здоровья нашим травмированным игрокам, — цитирует Фурсенко официальный сайт клуба.