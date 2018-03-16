«Зальцбург» выбил «Боруссию» из Лиги Европы

«Зальцбург» на своем поле сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 0:0. Австрийская команда вышла в четветрьфинал турнира за счет победы в первой игре в Германии — 2:1.