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Три очка: оренбургская «Надежда» проиграла БК «Енисей»
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Три очка: оренбургская «Надежда» проиграла БК «Енисей» 

АиФ-Оренбург 16 марта 2018
Фото: АиФ-Оренбург
15 марта оренбургская «Надежда» проиграла красноярскому «Енисею» в матче чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги.
Исход игры решили три очка: оренбурженки уступили хозяйкам паркета со счетом 73:76. В первом тайме соперники набрали по 17 очков, перед большим перерывом «Надежда» с небольшим отрывом лидировала (37:34), но в третьем тайме баскетболистки «Енисея» перехватили инициативы и набрали 23 очка против 16 оренбургских. В финальном отрезке оренбурженкам не удалось поменять ход игры.
Это поражение стало пятым в чемпионате. Однако, как отмечают в пресс-службе БК «Надежда», при любых раскладах желто-бордовые уже гарантировали себе в регулярном чемпионате третье место.
18 марта оренбурженки сыграют с екатеринбургским УГМК в СКК «Оренбуржье».
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