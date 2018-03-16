Три очка: оренбургская «Надежда» проиграла БК «Енисей»

15 марта оренбургская «Надежда» проиграла красноярскому «Енисею» в матче чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги.

Исход игры решили три очка: оренбурженки уступили хозяйкам паркета со счетом 73:76. В первом тайме соперники набрали по 17 очков, перед большим перерывом «Надежда» с небольшим отрывом лидировала (37:34), но в третьем тайме баскетболистки «Енисея» перехватили инициативы и набрали 23 очка против 16 оренбургских. В финальном отрезке оренбурженкам не удалось поменять ход игры.

Это поражение стало пятым в чемпионате. Однако, как отмечают в пресс-службе БК «Надежда», при любых раскладах желто-бордовые уже гарантировали себе в регулярном чемпионате третье место.