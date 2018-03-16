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Чэнь Лун вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018
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Чэнь Лун вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018 

ИА Синьхуа 23 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)
Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)
Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)
Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)
Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)
Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)
Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)
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