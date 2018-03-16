Чэнь Лун вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018

Бирмингем, 16 марта / Синьхуа / — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)

Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)

Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)

Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)

Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)

Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)

Бирмингем, 16 марта /Синьхуа/ — Чэнь Лун /Китай/ 15 марта одержал победу во втором туре соревнований и вышел в восьмерку в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Англии по бадминтону-2018. (Синьхуа)