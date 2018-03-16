Московский «Локомотив» проведет сбор в Сочи

Во время перерыва в чемпионате России футболисты приедут в город-курорт на краткосрочный учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 18 по 27 марта

По словам главного тренера железнодорожников Юрия Семина, спортсменам нужно залечить свои раны после поражения от «Атлетико».

Вчера, 15 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» проиграл дома испанской команде со счетом 1:5.

В первой встрече на своем поле «Атлетико» выиграл со счетом 3:0.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведет 1 апреля против пермского «Амкара».

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает первое место, набрав 49 очков.