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Московский «Локомотив» проведет сбор в Сочи
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Московский «Локомотив» проведет сбор в Сочи 

АиФ — Юг 23 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Во время перерыва в чемпионате России футболисты приедут в город-курорт на краткосрочный учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 18 по 27 марта
По словам главного тренера железнодорожников Юрия Семина, спортсменам нужно залечить свои раны после поражения от «Атлетико».
Вчера, 15 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» проиграл дома испанской команде со счетом 1:5.
В первой встрече на своем поле «Атлетико» выиграл со счетом 3:0.
Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведет 1 апреля против пермского «Амкара».
В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает первое место, набрав 49 очков.
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