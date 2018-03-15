Манчини: не задумываюсь о своём будущем в «Зените», мне это неинтересно

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что не опасается относительно своего будущего в клубе после вылета из розыгрыша Лиги Европы на стадии 1/8 финала, где коллектив из Санкт-Петербурга уступил немецкому «РБ Лейпциг». «Честно говоря, я не задумываюсь о своём будущем. Мне это неинтересно. Мы выступили в Лиге Европы лучше, чем в прошлом году. У нас вообще получилось неплохо в Европе: мы ездили к сильным соперникам, многих обыгрывали. К сожалению, в ответном матче с „РБ Лейпциг“ нам много где не повезло — но такое в футболе бывает, соперник был тоже очень сильным», — цитирует итальянского специалиста «Советский спорт».

По словам Манчини, «Зенит» не теряет надежды побороться за победу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) несмотря на то, что занимает лишь пятое место в турнирной таблице.

«Что касается РФПЛ: чтобы проводить похороны, нужно, чтобы был покойник. У нас еще восемь игр в чемпионате, всё ещё возможно. Так что стоит посмотреть на итоговый результат», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» вылетел из Лиги Европы, сыграв вничью с «РБ Лейпциг».