Манчини: не говорил, что «Зениту» не хватает нападающих, — они у нас неплохие

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг».

«Лунёв готов к матчу, по Кузяеву будем решать непосредственно в день матча. Травма Мамманы? К сожалению, мы больше никого не можем дозаявить. Период дозаявок закрыт. Надо было думать об этом раньше. Это будет очень сложный матч. Такой же по накалу, как матч с «Селтиком». Жду открытый футбол со стороны обеих команд.

Я говорил не о том, что не хватает нападающих. А нам нужно забивать голы. У нас неплохие нападающие. Дриусси действительно дорогой игрок. Но он ещё очень молод, плюс резкая смена чемпионата. Ему нужно время на адаптацию. У него большой потенициал, он станет большим нападающим. Подавляющее большинство команд против нас просто закрываются. Против таких команд действительно сложно, у нас не всегда хватает на это времени.

Перепалки с болельщиками? В Италии это допускают. Это же важный вопрос с точки зрения матча!», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов

«Зенит» и «РБ Лейпциг» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 15 марта, в Санкт-Петербурге. Первая встреча, проходившая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкой команды.