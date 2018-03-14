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Манчини: не говорил, что «Зениту» не хватает нападающих, — они у нас неплохие
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Манчини: не говорил, что «Зениту» не хватает нападающих, — они у нас неплохие 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг».
«Лунёв готов к матчу, по Кузяеву будем решать непосредственно в день матча. Травма Мамманы? К сожалению, мы больше никого не можем дозаявить. Период дозаявок закрыт. Надо было думать об этом раньше. Это будет очень сложный матч. Такой же по накалу, как матч с «Селтиком». Жду открытый футбол со стороны обеих команд.
Я говорил не о том, что не хватает нападающих. А нам нужно забивать голы. У нас неплохие нападающие. Дриусси действительно дорогой игрок. Но он ещё очень молод, плюс резкая смена чемпионата. Ему нужно время на адаптацию. У него большой потенициал, он станет большим нападающим. Подавляющее большинство команд против нас просто закрываются. Против таких команд действительно сложно, у нас не всегда хватает на это времени.
Перепалки с болельщиками? В Италии это допускают. Это же важный вопрос с точки зрения матча!», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Зенит» и «РБ Лейпциг» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 15 марта, в Санкт-Петербурге. Первая встреча, проходившая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкой команды.
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