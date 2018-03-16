Ростов — Зенит: Роберто Манчини построит игру против Ростова

Ростов — Зенит. Прогноз и статистика (11.03.2018) Ростов — Зенит: Роберто Манчини построит игру против Ростова

В Ростове на стадионе «Олимп-2» 11 марта пройдет двадцать первый тур РФПЛ. Встретятся Ростов и Зенит. Прогноз на игру подготовил эксперт сайта фонспортс. Букмекеры не разделяют фаворита матча, а игроки грузят на гостей. Мы предлагаем использовать коэффициенты от букмекерской конторы Лига Ставок. Ростов — Зенит: статистика и аналитика

Ростов занимает девятую строчку в РФПЛ, имея в активе двадцать пять очков. Подопечные Валерия Карпина в прошлом сезоне закончили на шестом месте, чуток не дотянув до зоны еврокубков. В сезоне 2017/2018 «сельмаши» не теряют духа и стремятся как можно ближе подняться по турнирной таблице. За крайние пять встреч, «желто-синие» выиграли Уфу и Анжи 2:0. В последнем туре Ростов проиграл на выезде Краснодару 3:1. В стартовом составе за «сельмашей» не сможет сыграть защитник Артур Юсупов , который получил травму в матче с Рубином. Зенит имеет шансы завоевать серебро в РФПЛ. У «зенитчиков» 38 пунктов в таблице и четвертое место. На пятки подопечным Роберто Манчини наступает ЦСКА, а обходит их Спартак и Краснодар. Интересный факт, что Зенит пропустил меньше всех в Премьер-Лиге — 13 мячей. В Лиге Европы «зенитчики» проиграли в гостях Лейпцигу 2:1, поэтому шансы выиграть в Питере еще есть. Но и с «сельмашами» команда Манчини должна отыграть на победу, иначе команда может вылететь из зоны еврокубков. Прогноз на матч

В последних двух личных встречах «зенитчики» не могли обыграть ростовчан. Обе встречи закончились нулевой ничьей. По последним играм питерская команда на выезде играет плохо, а Ростов, наоборот, на домашнем стадионе добывает победы. Отсутствие в Зените Ерохина, Кришито и Файзулина может сказаться на игре клуба, потому что — ключевые футболисты полузащиты. Прогноз на матч Ростов — Зенит (РФПЛ, 22 тур, 11 марта): Зенит переиграет Ростов, поскольку «зенитчикам» нужна победа и вторая строчка в таблице. Основным прогнозом на эту встречу будет нулевая фора на гостей за 1,60. Для экспресса можете двойной исход (12) с коэффициентом 1,38.

Котировки на матч: Рекомендуемые ставки:

Победа Ростова за 3,70; Фора на Зенит (0) за 1,60;

Ничья за 3,20; Двойной исход (12) за 1,38.

Победа Зенита за 2,25.