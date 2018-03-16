Малага — Барселона: «медузы» рассчитывают на ничью

Малага — Барселона. Прогноз и обзор матча (10.03.2018) Малага — Барселона: «медузы» рассчитывают на ничью

В Малаге на «Ла Росаледа» 10 марта, встретятся Малага и Барселона. Прогноз на двадцать восьмой тур Ла Лиги подготовил Сергей Колодин. Все котировки взяты из букмекерской конторы 1хбет. Данный матч не считается игрой тура, поэтому пристальное внимание экспертов к игре не относятся. Малага — Барселона: обзор и аналитика матча

Малага борется за выживание в Примере Испании. Подопечные Хосе Гонсалеса пропустили 43 гола за двадцать семь матчей национального первенства. «Медузы» после двадцати проигранных матчей являются аутсайдерами и не имеют шансов побороться за выживание. Вообще, за место в Ла Лиге борются четыре клуба — Леванте, Лас-Пальмас и Депортиво. Из всех этих клубов «анчоусы» самое слабое звено. Команда смерилась с последней строчкой в таблице, но при этом они не дают себя крупно обыграть. Крайние матчи «медузы» пропустили не более двух мячей. Барселона после матча с Атлетико провела товарищескую встречу с Эспаньолом. Подопечные Эрнесто Вальверде активно готовятся к ответному матчу в Лиге Чемпионов с Челси. В связи с этим игра с «медузами» стоит на втором плане, несмотря на преследователя в турнирной таблице Атлетико Мадрида. Все футболисты «каталонцев» здоровы и готовы выступить против «анчоусов». Единственной потерей для «задниц» является защитник Семеду Нельсон, который получил травму в игре с Лас-Пальпосом. Прогноз на матч

«Каталонцы» превосходно проводят сезон. Команда сумела выйти в лидеры Ла Лиги, а также в финал кубка Испании. Финальный матч пройдет 21 апреля против Севильи. Теперь главной задачей для «сине-гранатовых» — победа над Челси. Касаемо Малаги, то на поле выйдут игроки со скамейки запасных и переиграют анчоусов с минимальным счетом, чтобы сохранить силы на ЛЧ. Прогноз на матч Малага — Барселона (Ла Лига, 28-й тур, 10 марта): Барселона переиграет Малагу в 1-2 мяча по исходу матча. Такой прогноз дается на основе личных встреч между этими командами. Основным прогнозом будет фора +2 на Малагу с коэффициентом 1,62. Для двойника можете поставить на тайм/матч «каталонцев» — 2/2 за 1,68.

Котировки на матч: Рекомендуемые ставки:

Победа Малаги за 12,50; Фора на Малагу (+2) за 1,62;

Ничья за 6,20; Тайм/Матч (2/2) за 1,68.

Победа Барселоны за 1,27.