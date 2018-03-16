«СПАЛ» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Италии по футболу 17 марта

«СПАЛ»

Семь матчей подряд команда Леонардо Семпличи не могла выиграть. Причем два матча — это были разгромные поражения (от «Милана» 0:4 и «Лацио» 2:5). Но потом в трех матчах «бьянкадзурри» взяли семь очков (победы над «Кротоне» и «Болоньей», ничья против «Сассуоло»).

«СПАЛу» повезло в обоих победных матчах. «Кротоне» напрочь переигрывал «бело-голубых»: 58% владения и 17-10 по ударам, а «Болонья» играла в меньшинстве с 10-й минуты. Но даже так «СПАЛ» не смог показать достойной игры — всего один удар в створ.

Календарь и таблица Серии А В итоге что победу над первыми (3:2), что над вторыми (1:0) «Estensi» вытянули на жилах. Третья ничья с ближайшим конкурентом (1:1) позволила с ним сравняться по очкам. Теперь у команды Семпличи тоже 24 очка, но на один сыгранный матч больше.

«Ювентус»

«Ювентини» горечи не знают: с минимальной победой на «Уэмбли» в Лиге чемпионов (2:1) удалось пройти «Тоттенхэм». В родном чемпионате и Кубке победная серия насчитывает уже 16 матчей. Конкретно в Серии А — это 12 игр.

Замечаем также, что в новом году «Ювентус» в чемпионате Италии еще не пропускал. А играть уже приходилось против «Фиорентины», «Лацио» и «Аталанты».

В перенесенном матче 26-го тура «Старая Синьора» уверенно по счету обыграла как раз команду Гасперини. Но победа была добыта не в легком ключе. Из 15-ти ударов «бьянконери» удалось направить в рамку только три.

Благо, класс исполнителей позволяет превращать такую скупую статистику в голы и победы. «Аталанта», к слову, за весь матч так и не смогла потревожить Буффона.

Прогноз

Нам остается только удивляться, почему на «сухие» победы «Ювентуса» до сих пор довольно высокие коэффициенты. Ведь каждый матч команды Аллегри — одно и то же. Но удивление удивлением, а зарабатывать нужно. Значит, мы этим воспользуемся.

«СПАЛ» пропустил 50 голов в 27 матчах. Это третий показатель в Серии А. Если не считать последнего домашнего матча с «Болоньей», последний «сухой» матч на своем поле был еще в конце октября. По забитым не так все плохо, но и не ахти — в среднем один гол за матч.

С такой защитой, как у «Старой Синьоры», не думаем, что нападение «СПАЛа» сможет забить. Наша ставка — «Ювентус» победит и не пропустит за 1,90. Также предлагаем взять «ИТ2 > 1,5» за 1,58.