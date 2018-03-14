Манчини: «В „Зените“ — неплохие нападающие»

"Я говорил не о том, что не хватает нападающих, а о том, что нам нужно забивать голы. У нас — неплохие нападающие. Дриусси — действительно дорогой игрок. Но он еще очень молод, плюс — резкая смена чемпионата. Ему нужно время на адаптацию. У него — большой потенициал, он станет великим нападающим. Подавляющее большинство команд в матчах против нас просто закрываются. Против таких команд играть действительно сложно", — цитирует наставника «сине-бело-голубых» Чемпионат.