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Руслан Камболов: «Буду рад, если „Локомотив“ станет чемпионом России»
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Руслан Камболов: «Буду рад, если „Локомотив“ станет чемпионом России» 

Спорт-Экспресс 20 часов назад
Защитник «Рубина» Руслан Камболов выразил надежду, что его бывший клуб «Локомотив» станет чемпионом России в этом сезоне. Железнодорожники после 22 туров занимают первое место с 8-очковым отрывом от "Спартака".
— Я вырос в этом клубе, мне приятно видеть их на первом месте, — цитирует «Р-Спорт» Камболова. — Тренер Юрий Павлович Семин там, много других знакомых, других тренеров, с которыми я работал. Я буду рад, если «Локомотив» будет чемпионом.
— Семина несколько лет назад уже списали, считали больше экспертом, а не действующим тренером. Удивлены, что он смог так вернуться?
— Думаю, что все удивились, но этому можно только радоваться. Он вернулся, выиграл Кубок страны, может стать чемпионом.
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