Ещё
Защитник сборной Финляндии на ОИ-2018 Койвисто перейдёт в московское «Динамо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник сборной Финляндии на ОИ-2018 Койвисто перейдёт в московское «Динамо» 

Чемпионат.com 19 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Как стало известно «Чемпионату», защитник финского клуба «Кярпят» Миика Койвисто перейдёт в московское «Динамо». 27-летний хоккеист ранее выступал только на родине. В 55 матчах в этом сезоне он набрал 39 (10+29) очков при показателе полезности «+26». В составе сборной Финляндии Койвисто принял участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где его команда проиграла в четвертьфинале. Койвисто в пяти матчах сделал одну передачу при показателе полезности «-1».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол мужчины Суперлига 2017/18. Плей-офф. Кузбасс победил Белогорье Казанский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Нову» Вратарь «РБ Лейпциг»: наша победа была заслуженной по итогу двух матчей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение