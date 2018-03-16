Защитник сборной Финляндии на ОИ-2018 Койвисто перейдёт в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник финского клуба «Кярпят» Миика Койвисто перейдёт в московское «Динамо». 27-летний хоккеист ранее выступал только на родине. В 55 матчах в этом сезоне он набрал 39 (10+29) очков при показателе полезности «+26». В составе сборной Финляндии Койвисто принял участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где его команда проиграла в четвертьфинале. Койвисто в пяти матчах сделал одну передачу при показателе полезности «-1».

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