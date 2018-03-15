«Локомотив» не взял ни сета у «Нолико» в первом матче «раунда 12» Лиги чемпионов

Новосибирский «Локомотив» в первом матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на выезде уступил бельгийскому «Нолико». Все партии завершились в пользу бельгийцев с перевесом в два очка. Ответный матч пройдёт в Новосибирске 21 марта. Следующим соперником победителя этого противостояния станет либо турецкий «Халкбанк», либо итальянская «Перуджа». Мужчины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 12». Первый матч «Нолико» (Маасейк, Бельгия) — «Локомотив» (Новосибирск, Россия) — 3:0 (25:23, 26:24, 30:28).