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«Локомотив» не взял ни сета у «Нолико» в первом матче «раунда 12» Лиги чемпионов
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«Локомотив» не взял ни сета у «Нолико» в первом матче «раунда 12» Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Фото: Экспресс-газета
Новосибирский «Локомотив» в первом матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на выезде уступил бельгийскому «Нолико». Все партии завершились в пользу бельгийцев с перевесом в два очка.
Ответный матч пройдёт в Новосибирске 21 марта. Следующим соперником победителя этого противостояния станет либо турецкий «Халкбанк», либо итальянская «Перуджа».
Мужчины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 12». Первый матч «Нолико» (Маасейк, Бельгия) — «Локомотив» (Новосибирск, Россия) — 3:0 (25:23, 26:24, 30:28).
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