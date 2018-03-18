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«Енисей» начал плей-аут с гостевой победы над «Динамо-ЛО»
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«Енисей» начал плей-аут с гостевой победы над «Динамо-ЛО» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: СибДепо
Красноярский «Енисей» с гостевой победы начал серию плей-аут чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Енисей» обыграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (25:18, 25:18, 19:25, 27:25).
Второй матч серии до трёх побед пройдёт на той же площадке 19 марта. Проигравшей команде предстоит сыграть в переходном турнире с командой, занявшей 2-е место в Высшей лиге «А».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Плей-аут. Первый матч
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (18:25, 18:25, 25:19, 25:27).
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