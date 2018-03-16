Ещё
Соперником «СКА-Нефтяника» в финале Суперлиги по хоккею с мячом будет «Енисей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Соперником «СКА-Нефтяника» в финале Суперлиги по хоккею с мячом будет «Енисей» 

Чемпионат.com 16 часов назад
Красноярский «Енисей» обыграл кемеровский «Кузбасс» в третьем матче полуфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 7:2 и выиграл серию 3-0. Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Третий матч «Кузбасс» (Кемерово)— «Енисей» (Красноярск) — 2:7 (1:2). Голы: Петтерссон, 8 (0:1); Земцов, 30 (1:1); Миргазов, 36 (1:2); Петтерссон, 49 (1:3); Петтерссон, 51 (1:4); Криушенков, 74 (2:4); Ломанов, 79 (2:5); Макаров, 87 (2:6); Ломанов, 88 (2:7). Счёт в серии: 0-3.
В финале «Енисей» сыграет с хабаровским «СКА-Нефтяником».
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол мужчины Суперлига 2017/18. Плей-офф. Кузбасс победил Белогорье Казанский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Нову» Вратарь «РБ Лейпциг»: наша победа была заслуженной по итогу двух матчей
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение