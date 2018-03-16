Соперником «СКА-Нефтяника» в финале Суперлиги по хоккею с мячом будет «Енисей»

Красноярский «Енисей» обыграл кемеровский «Кузбасс» в третьем матче полуфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 7:2 и выиграл серию 3-0. Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Третий матч «Кузбасс» (Кемерово)— «Енисей» (Красноярск) — 2:7 (1:2). Голы: Петтерссон, 8 (0:1); Земцов, 30 (1:1); Миргазов, 36 (1:2); Петтерссон, 49 (1:3); Петтерссон, 51 (1:4); Криушенков, 74 (2:4); Ломанов, 79 (2:5); Макаров, 87 (2:6); Ломанов, 88 (2:7). Счёт в серии: 0-3. В финале «Енисей» сыграет с хабаровским «СКА-Нефтяником».