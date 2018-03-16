«СКА-Нефтяник» вышел в финал российской Суперлиги по хоккею с мячом

Хабаровский «СКА-Нефтяник» на выезде обыграл иркутский клуб «Байкал-Энергия» в третьем матче полуфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 4:3 и выиграл серию 3-0. Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Третий матч «Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 3:4 (1:3). Голы: Иванушкин, 14 (1:0); Шардаков, 18 (1:1); Рязанцев, 33 (1:2); Антипов, 40 (1:3); Слугин, 57 (2:3); Ишкельдин, 59 (2:4); Денисов, 76 (3:4). Счёт в серии: 3-0.

В финале «СКА-Нефтяник» сыграет с победителем противостояния «Енисей» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово).