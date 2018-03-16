Волейбол мужчины Суперлига 2017/18. Плей-офф. Кузбасс победил Белогорье

Кемеровчане не отдали ни одного сета «Белогорью» в двух матчах плей-офф Суперлиги и заслуженно прошли дальше. А каков был первый сет!

Победа кемеровского «Кузбасса» в Белгороде в первом матче плей-офф стала если не сенсационной, то как минимум неожиданной. Самое интересное, что успех был достигнут в трёх сетах, чего не удалось, скажем, казанскому «Зениту» в домашней встрече с «Новой». Подопечные Туомаса Саммелвуо здорово подготовились к финишной части предварительного этапа и подвели себя к играм плей-офф в оптимальной форме. Помогло и то, что в строй постепенно возвращались травмированные волейболисты, что позволяло тренерскому штабу иметь некую подушку безопасности.

А вот «Белогорье» продолжает лихорадить. Не обошлось и без очередной перестановки в тренерском составе. Решением игроков на пост старшего тренера команды был назначен Александр Косарев . Ещё одним экспериментом стала позиция Дмитрия Мусэрского в матче Кубка ЕКВ с польской «Ресовией». Олимпийского чемпиона попробовали в роли доигровщика. В «Белогорье» понимали, что надо что-то менять кардинально, чтобы вернуть серию в Белгород и не закончить сезон уже в марте.

Фантастический камбэк «Кузбасса»

Волейболисты «Кузбасс» при мощнейшей поддержке своих болельщиков эмоционально начали матч, выиграв первое очко после атаки Ярослава Подлесных . Однако эти же эмоции, вероятно, помешали хозяева развить успех. Белгородцы набрали три очка подряд, чем обозначили серьёзность своих намерений. Ответом кемеровчан стали атаки Виктора Полетаева , который традиционно классно справлялся с любым блоком. На первый технический перерыв «Кузбасс» ушёл с минимальным преимуществом в счёте — 8:7. После паузы последовала череда ошибок на подаче. Очевидно, сказывалось давление, слишком уж многое стояло на кону.

Команды сражались за каждое очко, так что после атак мяч крайне редко долетал до пола. Ближе к середине сета «Белогорью» удалось набрать три очка подряд и уйти на второй технический тайм-аут при счёте 16:14 в свою пользу. Наилучшим образом проявлял себя связующий гостей Сергей Гранкин , который сначала забил мяч в атаке, а потом добавил к этому два эйса подряд. Именно на подаче Сергея «Белогорью» удалось сделать, казалось бы, решающий рывок в первом сете. Счёт стал 23:16 в пользу гостей, и вряд кто мог предположить, что «Кузбассу» удастся вернуться в игру. Но им удалось! На подаче Романа Пакшина хозяева поймали кураж и сначала сравняли счёт, а потом и вырвали победу в первой партии — 27:25. Удивительный камбэк.

«Белогорье» на краю пропасти

У «Белогорья» попросту не было времени, чтобы переживать из-за этой локальной неудачи, так что гости активно взялись за дело в начале сета и добились преимущества — 5:2. Но было бы наивно полагать, что «Кузбасс» так просто отпустит соперника в самом начале партии. На первый технический перерыв белгородцы ушли, ведя в счёте, но отрыв сократился до одного очка — 8:7. После паузы несколько удачных атак и эйс Игоря Кобзаря вывели подопечных Саммелвуо вперёд впервые в этом сете — 10:9. Дальше — больше. «Кузбасс» сумел воспользоваться несколькими ошибками «Белогорья» в атаке и на подаче и ушёл на второй технический перерыв с уже солидным перевесом — 16:12.

После паузы гости сократили отставание до двух очков, но подопечные Саммелвуо тут же прибавили и вновь добились комфортного преимущества в четыре мяча. И на этот раз хозяева уже не позволяли сопернику серьёзно приблизиться к себе. Итог — 25:20 в пользу «Кузбасса», и положение «Белогорья» становилось близким к катастрофе.

Заслуженный успех «Кузбасса»

Гости, видимо, по-прежнему пребывая в состоянии грогги, плохо начали и третью партию. «Кузбасс» повёл со счётом 3:0 и продолжал увеличивать преимущество. На первый технический перерыв в третьем сете хозяева ушли при цифрах на табло 8:4 в свою пользу. После паузы подопечные Саммелвуо набрали ещё одно очко и возникло ощущение, что после такого «Белогорье» уже не оправится.

Однако белгородцы являются слишком опытным и титулованным клубом, чтобы просто так сдаваться без боя. Всё-таки в его составе есть олимпийские чемпионы, которые и не из таких передряг выбирались. И вот уже 4:9 превратились 11:11! Но здесь уже включились хозяева, явно понимавшие, что если отдать эту партию, то можно отдать и весь матч, и всю серию.

«Кузбасс» завладел инициативой и постепенно возвращал растерянное преимущество. Ко второму техническому тайм-аута оно составляло три очка, а впоследствии увеличилось до шести — 20:14. «Белогорью» необходимо было совершить спортивный подвиг, чтобы спасти матчи серию. Но хозяева поймали какой-то сумасшедший кураж и были настроены завершить всё здесь и сейчас.