Сборная поселения по футболу начала подготовку к очередному туру соревнований

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Команда «Вороново» поселения Вороновское начала подготовку к 14 туру чемпионата по мни-футболу. Информацию об этом сообщили представители сборной.

— Футбольный турнир в самом разгаре и наша команда уже находится в отличной физической форме. Точных дат проведения следующего тура чемпиона пока нет, планируется что он пройдет в конце следующей недели. За этот период у команды пройдет около четырех тренировок, — отметили представители сборной «Вороново».

Они добавили, что в 13 туре ребята провели три матча. Сейчас команда находится в числе лидеров чемпионата.