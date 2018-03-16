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Сборная поселения по футболу начала подготовку к очередному туру соревнований
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Сборная поселения по футболу начала подготовку к очередному туру соревнований 

Администрация поселения Вороновское 16 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Команда «Вороново» поселения Вороновское начала подготовку к 14 туру чемпионата по мни-футболу. Информацию об этом сообщили представители сборной.
— Футбольный турнир в самом разгаре и наша команда уже находится в отличной физической форме. Точных дат проведения следующего тура чемпиона пока нет, планируется что он пройдет в конце следующей недели. За этот период у команды пройдет около четырех тренировок, — отметили представители сборной «Вороново».
Они добавили, что в 13 туре ребята провели три матча. Сейчас команда находится в числе лидеров чемпионата.
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