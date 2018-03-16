Питерское «Динамо» обыграло «Химки»

В матче 28-го тура первенства ФНЛ питерское «Динамо» дома переиграло «Химки» со счетом 2:1. В составе хозяев дубль с пенальти оформил полузащитник Артем Кулишев

У химчан гол забил хавбек Михаил Петрусев

"Динамо" поднялось на пятое место турнирной таблицы, набрав 45 очков. «Химки», в активе которых 33 очка, остались на десятой строчке.

Чемпионат России

28-й тур "Динамо" (Санкт-Петербург) — «Химки» — 2:1 (1:0)

Голы: Кулишев, 27 — с пенальти (1:0). Петрусев, 63 (1:1). Кулишев, 80 — с пенальти (2:1).

Нереализованный пенальти: Поярков (Химки), 58 (вратарь)

"Динамо": Генералов, Ходжаниязов (Пасько, 64), Юрганов, Житников (Лагатор, 68), Бабенков, Песегов, Соловьев (Сарамутин, 84), Власов (Киреенко, 67), Кулишев, Цвейба, Барсов.

"Химки": Исупов, Лапин (Данилкин, 85), Яковлев, Шумских, Лисинков, Петрусев (Батов, 76), Поярков, Мостовой, Талалай, Веркашанский, Пичугин (Машуков, 65).

Предупреждения: Пасько, 67. Лисинков, 71. Лапин, 78. Машуков, 87. Лагатор, 89. Генералов, 90.

Судья: Чембулатов (Кострома).

16 марта. Санкт-Петербург. Стадион «МСА Петровский».

Динамо СПб — Химки

Турнирная таблица ФНЛ