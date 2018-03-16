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РФС удовлетворил повторное заявление бывшего игрока «Динамо» М'Вила в суд
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РФС удовлетворил повторное заявление бывшего игрока «Динамо» М'Вила в суд 

ТАСС 13 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 16 марта. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила просьбу бывшего игрока московского «Динамо» Янна М'Вила о повторном заявлении в суд. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
В июне 2016 года М'Вила и «Динамо» заключили мировое соглашение, которое нынешнее руководство «Динамо» считает незаконным. Согласно условию, клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у «Динамо» сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров Российского футбольного союза, 18 октября 2016 года палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав «Динамо» выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.
М'Вила в декабре 2016 года снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении «Динамо». В результате 14 июля 2017 года на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения. В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск Всероссийского физкультурного-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», потребовавшего признать недействительным мировое соглашение между футбольным клубом «Динамо» (Москва) и французским футболистом.
В январе 2018 года футболист перешел из казанского «Рубина» во французский «Сент-Этьен».
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