Ещё
Известны полуфинальные пары чемпионата России по волейболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Известны полуфинальные пары чемпионата России по волейболу 

Чемпионат.com 5 часов назад
По окончании четвертьфинального матча «Локомотив» — «Динамо» (1:3) стали известны полуфинальные пары чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Лидер регулярного первенства казанский «Зенит» сыграет с кемеровским «Кузбассом», выбившим из борьбы «Белогорье». Московское «Динамо» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
Полуфинальные пары ЧР по волейболу
«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово)
«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
Согласно регламенту полуфинальные серии до двух побед начнутся 31 марта в Казани и Москве. Ответные матчи будут сыграны 7 апреля в Кемерово и Санкт-Петербурге. Третьи матчи (при необходимости) запланированы на 14 апреля.
Чемпионат.com: последние новости
Конте: «Челси» отлично сыграл и проявил характер в матче с «Лестером» Волейбол на снегу. Мужские пары завоевали две медали на этапе Евротура в Италии «ПСЖ» одержал волевую победу над «Ниццей»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение