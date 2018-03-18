Известны полуфинальные пары чемпионата России по волейболу

По окончании четвертьфинального матча «Локомотив» — «Динамо» (1:3) стали известны полуфинальные пары чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Лидер регулярного первенства казанский «Зенит» сыграет с кемеровским «Кузбассом», выбившим из борьбы «Белогорье». Московское «Динамо» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Полуфинальные пары ЧР по волейболу

«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово)

«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Согласно регламенту полуфинальные серии до двух побед начнутся 31 марта в Казани и Москве. Ответные матчи будут сыграны 7 апреля в Кемерово и Санкт-Петербурге. Третьи матчи (при необходимости) запланированы на 14 апреля.