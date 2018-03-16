Юрий Красножан: По содержанию это была лучшая игра «Химок»

— По содержанию это была наша лучшая игра. Сегодня я не увидел большой разницы между командой, которая борется за выживание и командой, которая метит в «стыки». Считаю, что мы были ближе к победе. Но надо выжимать все свои моменты, которые создаешь. Ну и защитникам нужно играть так, чтобы эти действия не приводили к пенальти.

— Что скажете о судействе и пенальти? — Судейство обсуждать не стану. Скажу лишь, что судья сегодня дебютировал, а такие матчи всегда сложны…, — передает слова Красножана пресс-служба ФНЛ.3 После этой игры петербуржцы с 45 очками занимают пятое место в турнирной таблице ФНЛ, химчане с 33 баллами идут на десятом месте.

Напомним, в 29-м туре «Динамо СПб» 24 марта сыграет на выезде с «Волгарем», «Химки» в тот же день примут «Тюмень».