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Юрий Красножан: По содержанию это была лучшая игра «Химок»
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Юрий Красножан: По содержанию это была лучшая игра «Химок» 

Советский спорт 13 часов назад
— По содержанию это была наша лучшая игра. Сегодня я не увидел большой разницы между командой, которая борется за выживание и командой, которая метит в «стыки». Считаю, что мы были ближе к победе. Но надо выжимать все свои моменты, которые создаешь. Ну и защитникам нужно играть так, чтобы эти действия не приводили к пенальти.
— Что скажете о судействе и пенальти? — Судейство обсуждать не стану. Скажу лишь, что судья сегодня дебютировал, а такие матчи всегда сложны…, — передает слова Красножана пресс-служба ФНЛ.3  После этой игры петербуржцы с 45 очками занимают пятое место в турнирной таблице ФНЛ, химчане с 33 баллами идут на десятом месте.
Напомним, в 29-м туре «Динамо СПб» 24 марта сыграет на выезде с «Волгарем», «Химки» в тот же день примут «Тюмень».
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