Казанский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Нову»

Волейболисты казанского «Зенита» вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Во втором матче четвертьфинальной серии с «Новой» подопечные Владимира Алекно одержали победу в четырёх партиях со счётом 3:1 (25:15, 23:25, 27:25, 25:21).

Первый матч в Казани также завершился со счётом 3:1. «Зенит» вышел в полуфинал, выиграв серию до двух побед со счётом 2-0.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Четвертьфинал. Второй матч

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (15:25, 25:23, 25:27, 21:25).

Первый матч — 1:3.

Счёт в серии — 0-2.