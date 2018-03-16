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Казанский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Нову»
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Казанский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Нову» 

Чемпионат.com 13 часов назад
Волейболисты казанского «Зенита» вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Во втором матче четвертьфинальной серии с «Новой» подопечные Владимира Алекно одержали победу в четырёх партиях со счётом 3:1 (25:15, 23:25, 27:25, 25:21).
Первый матч в Казани также завершился со счётом 3:1. «Зенит» вышел в полуфинал, выиграв серию до двух побед со счётом 2-0.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Четвертьфинал. Второй матч
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (15:25, 25:23, 25:27, 21:25).
Первый матч — 1:3.
Счёт в серии — 0-2.
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