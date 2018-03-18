Московское «Динамо» вышло в полуфинал чемпиона России по волейболу

Московское «Динамо» вышло в полуфинал чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Во втором матче четвертьфинальной серии бело-голубые на выезде в четырёх партиях обыграли новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:17, 25:22, 24:26, 25:13). Первый матч в Москве также завершился в четырёх партиях (3:1).

За выход в финал «Динамо» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» . Первый матч серии до двух побед состоится 31 марта в Москве.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Четвертьфинал. Второй матч

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (17:25, 22:25, 26:24, 13:25).