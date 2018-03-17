Ещё
Питерский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Факел»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Питерский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Факел» 

Чемпионат.com 8 часов назад
Санкт-петербургский «Зенит» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги. Во втором матче полуфинальной серии «Зенит» на своей площадке в трёх партиях обыграл новоуренгойский «Факел» со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22). Первая встреча соперников также завершилась в трёх партиях (3:0). В итоге «Зенит» выиграл серию до двух побед со счётом 2-0 и вышел в полуфинал.
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Четвертьфинал. 2-й матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).
Итоговый счёт в серии — 2-0.
Чемпионат.com: последние новости
«Урал» и «Газпром-Югра» начали плей-аут ЧР по волейболу с побед Футболистам брянского «Динамо» выплатили долги Манчини — о борьбе в РФПЛ: прежде чем проводить похороны — нужно иметь покойника
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение