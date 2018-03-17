Питерский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Факел» 

Санкт-петербургский «Зенит» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги. Во втором матче полуфинальной серии «Зенит» на своей площадке в трёх партиях обыграл новоуренгойский «Факел» со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22). Первая встреча соперников также завершилась в трёх партиях (3:0). В итоге «Зенит» выиграл серию до двух побед со счётом 2-0 и вышел в полуфинал.
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Четвертьфинал. 2-й матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).
Итоговый счёт в серии — 2-0.