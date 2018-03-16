Вратарь «Тосно»: «С „Анжи“ будет битва!»

Вратарь «Тосно» Михаил Опарин в интервью клубной пресс-службе выразил мнение, что предстоящий матч 23-го тура чемпионата России с «Анжи» будет непростым. По словам голкипера, все оставшиеся встречи в премьер-лиге для его команды подобны финалу. «Тосно» занимает 13-е место в турнирной таблице.

— В домашней игре с «Рубином» в Саранске, команда на равных играла с крепким составом казанцев. Чего не хватило для общего успеха?

— Не люблю сетовать на подобные вещи, но с «Рубином» (0:1. — Прим «СЭ») реально не хватило удачи, иногда так бывает.

— Какие ожидания перед игрой с «Анжи»?

— Готовимся в своем плановом режиме. Для нас каждый из оставшихся матчей как финал, игра с «Анжи» — не исключение.

— Результативная ничья с махачкалинцами в матче первого круга — ориентир для новой игры?

— Главный ориентир — то, что, как и в первом матче, командам будет непросто, будет битва!

Матч «Анжи» — «Тосно» пройдет 17 марта. Начало игры — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-транляцию встречи.

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