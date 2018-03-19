Заключительный тур чемпионата России по футболу сезона-2017/18 пройдет 13 мая

ТАСС , 19 марта. Матчи последнего, 30-го тура чемпионата России по футболу сезона-2017/18 состоятся 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.

Традиционно все матчи заключительного тура первенства страны начинаются в одно время. В нынешнем сезоне встречи 30-го тура начнутся в 14:00 мск.

Также опубликован календарь 24-29-х туров чемпионата России. Матчи 24-го тура пройдут 31 марта и 1 апреля, 25-го — 7-9 апреля, 26-го — 13-15 апреля, 27-го — 21-23 апреля, 28-го — 28-30 апреля, 29-го — 5-7 мая.

После 23 туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует московский «Локомотив», набрав 49 очков и имея игру в запасе, матчи со своими конкурентами он проведет в 27-м и 28-м турах. Гостевой матч с «Краснодаром» пройдет 30 апреля и начнется в 19:00 мск, с санкт-петербургским "Зенитом" — 5 мая в 16:30 мск. «Зенит» и «Краснодар» также проведут очную встречу в Санкт-Петербурге, которая состоится 7 апреля в 16:30 мск. «Краснодар» в таблице идет четвертым с 40 очками, «Зенит» с 39 очками — пятым.

Второе место в таблице занимает московский "Спартак" , уступающий железнодорожникам пять очков. Красно-белые уже провел матчи со всеми своими конкурентами. Из клубов верхней части турнирной таблицы соперниками «Спартака» будут "Урал" (15 апреля, 14:00 мск) и «Ростов» (5 мая, 19:00 мск).

Третьим в чемпионате идет московский ЦСКА (41 очко). Армейцы 22 апреля сыграют с «Краснодаром» (начало — 16:30 мск), 29 апреля — с «Зенитом» (16:30).