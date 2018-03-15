«Зенит» сыграет в лазурной форме с «Лейпцигом»

Полевые игроки "Зенита" проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» в лазурной форме, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Вратарь петербуржцев сыграет в черном.

Футболисты немецкой команды проведут встречу в бело-красном, голкипер — в зеленом.

Ранее стало известно, что во время встречи выдвижная крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта.

Напомним, матч между командами начнется в 21.00 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры. Первая встреча между «Зенитом» и «Лейпцигом» завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба.

Сегодня играем в лазурном! #ЗенитРБЛейпциг pic.twitter.com/bVFxBBvNEV

— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 15 марта 2018 г.