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«Зенит» сыграет в лазурной форме с «Лейпцигом»
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«Зенит» сыграет в лазурной форме с «Лейпцигом» 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
Полевые игроки "Зенита" проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» в лазурной форме, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Вратарь петербуржцев сыграет в черном.
Футболисты немецкой команды проведут встречу в бело-красном, голкипер — в зеленом.
Ранее стало известно, что во время встречи выдвижная крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта.
Напомним, матч между командами начнется в 21.00 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры. Первая встреча между «Зенитом» и «Лейпцигом» завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба.
Сегодня играем в лазурном! #ЗенитРБЛейпциг pic.twitter.com/bVFxBBvNEV
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 15 марта 2018 г.
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