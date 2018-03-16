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Горбенко и Иванов стартовали с поражения на этапе Мирового тура в Нидерландах
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Горбенко и Иванов стартовали с поражения на этапе Мирового тура в Нидерландах 

Чемпионат.com 9 часов назад
Россияне Сергей Горбенко и Василий Иванов проиграли немецкому дуэту Макс Бетцин/Йонатан Эрдманн со счётом 1:2 в стартовом матче на этапе Мирового тура в Алсмере (Нидерланды).
В следующем поединке соперниками представителей России станут голландцы Свен Висманс и Яннес ван дер Харм. Проигравшие в этом противостоянии потеряют все шансы на продолжение борьбы.
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Алсмер, Нидерланды
Мужчины. Групповой раунд
Сергей Горбенко/Василий Иванов (Россия) — Мак Бетцин/Йонатан Эрдманн (Германия) — 1:2 (15:21, 21:15, 7:15)
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