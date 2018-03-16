Горбенко и Иванов стартовали с поражения на этапе Мирового тура в Нидерландах

Россияне Сергей Горбенко Василий Иванов проиграли немецкому дуэту Макс Бетцин/Йонатан Эрдманн со счётом 1:2 в стартовом матче на этапе Мирового тура в Алсмере (Нидерланды). В следующем поединке соперниками представителей России станут голландцы Свен Висманс и Яннес ван дер Харм. Проигравшие в этом противостоянии потеряют все шансы на продолжение борьбы. Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Алсмер, Нидерланды Мужчины. Групповой раунд Сергей Горбенко/Василий Иванов (Россия) — Мак Бетцин/Йонатан Эрдманн (Германия) — 1:2 (15:21, 21:15, 7:15)