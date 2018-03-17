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Гендиректор «Уфы»: клубу слишком рано думать о еврокубках
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Гендиректор «Уфы»: клубу слишком рано думать о еврокубках 

Газета.Ru 17 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос про возможное участие клуба в еврокубках. Слова функционера приводит ТАСС.
"Хотелось бы поблагодарить всю команду и весь тренерский штаб за эту победу. Футболисты показали грамотный и качественный футбол, не позволив «Краснодару» создавать опасные моменты.
"Уфа" проводит хороший и качественный сезон, но говорить о еврокубках в данный момент рано. Нужно двигаться вверх поступательно, от матча к матчу. На финише сезона каждая игра имеет значение, следующий матч у нас против "Зенита", где, возможно, многое станет ясно, а подводить итоги мы будем после 30-го тура", — сказал Газизов.
Ранее «Уфа» обыграла «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу.
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