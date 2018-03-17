Гендиректор «Уфы»: нам слишком рано думать о еврокубках

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков /. «Уфе» пока рано задумываться о еврокубках, футбольный клуб должен двигаться вверх поступательно. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

В субботу «Уфа» на выезде со счетом 1:0 одержала победу над «Краснодаром» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Уфимцы уступают идущему пятым "Зениту" пять очков.

"Хотелось бы поблагодарить всю команду и весь тренерский штаб за эту победу. Футболисты показали грамотный и качественный футбол, не позволив «Краснодару» создавать опасные моменты", — отметил Газизов.

Пятое место по итогам чемпионата России дает право сыграть в Лиге Европы. «Уфа» проводит хороший и качественный сезон, но говорить о еврокубках в данный момент рано. Нужно двигаться вверх поступательно, от матча к матчу. На финише сезона каждая игра имеет значение, следующий матч у нас против «Зенита», где, возможно, многое станет ясно, а подводить итоги мы будем после 30-го тура" — сказал Газизов.

В следующем туре «Уфа» 1 апреля примет санкт— петербургский «Зенит».