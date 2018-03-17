Краснодар — Уфа: прогноз на продление негативной серии уфимцев

«Краснодар» — «Уфа». Прогноз на матч 23-го тура российской Премьер-лиги (17.03.2018, 16:30 мск).

В одном из центральных матчей неполного тура РФПЛ перед двухнедельной паузой, связанной с матчами национальных сборных, «Краснодар» дома сыграет с «Уфой». Краснодарцы активно сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов, отставая от неё на 1 очко, в то время как уфимцы борются за шестое место в таблице, которое может дать пропуск в Лигу Европы на следующий сезон, при условии, что "Спартак" выиграет Кубок России. Обе команды нуждаются в победе, так что матч обещает быть очень интересным. Букмекеры здесь видят фаворитом матча команду Игоря Шалимова , победа которой оценивается коэффициентом 1.67.

Команда

"Краснодар"

35:24 "Уфа"

24:25 "Краснодар"

Многие поторопились списать со счетов «Краснодар» и требовать увольнения Игоря Шалимова. В конце осенней части сезона «быки» набрали приличных ход, выиграв 5 из последних шести матчей. В зимнее межсезонье краснодарскому клубу удалось не только сохранить своих лидеров, включая Фёдора Смолова , да ещё Олегом Шатовым . В первом же весеннем матче это дало дивиденды и «Краснодар» дома достаточно уверенно обыграл «Ростов» (3:1). Но вот в прошлом туре команда Шалимова не смогла обыграть в гостях московское «Динамо» (0:0), которое борется за выживание в Премьер-лиге.

"Уфа"

"Уфа" является одной из самых стабильных команд чемпионата. Коллектив Сергея Семака чередует победы, ничьи и поражения, оставаясь крепким середняком РФПЛ. Конечно, уфимцам не хватает кадрового потенциала для того, чтобы бороться с пятёркой ведущих команд страны, но и о возможном скатывании к аутсайдерам лиги речи не идёт. В первых двух весенних матчах башкирцы выглядели хорошо, сперва сыграв вничью с «Динамо» (1:1), а затем обыграв «Анжи» (3:2). Это были обе домашних встречи, и сегодняшний матч для «Уфы» станет первым гостевым.

Где смотреть матч

Телеканал «Наш футбол» в 16:15 по московскому времени начнёт прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа». Также все желающие могут оперативно узнавать о всех событиях матч из текстовой трансляции на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Краснодар" имеет приятную для себя статистику очных противостояний в матчах против «Уфы»: +3=3-1, разница мячей 8:3. Уфимцы свою единственную победу добыли в Краснодаре в сентябре 2014-го года. С того времени «быки» имеют 6-матчевую беспроигрышную серию в матчах с «Уфой». В прошлом сезоне оба матча между этими командами закончились вничью 0:0. В первом круге нынешнего сезона «Уфа» проиграла «Краснодару» дома со счётом 0:1 — единственный гол на 75-й минуте матча тогда забил Смолов.

Интересные факты

"Краснодар" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+4=1-0, 10:4);

"Краснодар" пропускал в каждом из последних шести домашних матчей;

"Краснодар" забил 35 голов в чемпионате. Больше только у «Спартака» (37);

Нападающий «Краснодара» Смолов является лучшим бомбардиром чемпионата — 12 забитых голов;

В шести из семи очных матчей «Краснодара» и «Уфы» проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт». В последних трёх матчах этих соперников был забит всего 1 гол;

"Уфа" имеет 11-матчевую безвыигрышную серию в гостевых матчах (+0=6-5, 7:15);

"Уфа" больше 83% голов в чемпионате забивает во вторых таймах;

"Уфа" является единственной командой в верхней части турнирной таблицы РФПЛ, которая имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных голов.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"