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РФС отказал Мвила в просьбе о применении санкций к «Динамо»
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РФС отказал Мвила в просьбе о применении санкций к «Динамо» 

Советский спорт 18 часов назад
Палата по разрешению споров РФС отказала бывшему полузащитнику «Динамо» Янну Мвила в удовлетворении повторного заявления о применении санкций к московскому клубу.
Напомним, француз тренировался с «Динамо» на протяжении полугода без контракта, после чего клуб заключил с игроком мировое соглашение о выплате 900 тысяч евро. Два транша по 300 тысяч евро Мвила получил, однако новое руководство «Динамо» не стало выплачивать игроку третий транш, а обратилось в палату по разрешению споров РФС.
В июле на «Динамо» был наложен запрет на регистрацию новичков до полного погашения задолженности перед Мвила, однако в августе он был снят после замены санкции на внесение залога.
В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск ВФСО «Динамо», потребовавшего признать недействительным мировое соглашение.
Добавим, что Мвила не провел за «Динамо» ни одного матча. Нынешний сезон он начинал в «Рубине», а в январе перешел в «Сент-Этьен».
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