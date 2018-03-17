«Рубин» — «Спартак»: прямая трансляция в 19.00

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва).

Сразу после игры на сайте «Спорт-Экспресса» вас будут ждать обзор матча, антуражный репортаж, хайлайты (видео), а также комментарии участников игры, тренеров команд и наших ведущих авторов.

Онлайн трансляция «Рубин» — «Спартак».