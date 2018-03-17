В субботу, 17 марта, в центральном матче 23-го тура премьер-лиги сыграют казанский «Рубин» и московский "Спартак". Встреча между рубиновыми и красно-белыми состоится на «Казань Арене» и начнется в 19.00 по Москве. После 22-х туров команда Курбана Бердыева занимает 8-е место, Массимо Карреры — второе, опережая ЦСКА по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате России «Локомотив», опережая столичных конкурентов на 8 очков.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва).
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Онлайн трансляция «Рубин» — «Спартак».