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«Рубин» — «Спартак»: прямая трансляция в 19.00
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«Рубин» — «Спартак»: прямая трансляция в 19.00 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
В субботу, 17 марта, в центральном матче 23-го тура премьер-лиги сыграют казанский «Рубин» и московский "Спартак". Встреча между рубиновыми и красно-белыми состоится на «Казань Арене» и начнется в 19.00 по Москве. После 22-х туров команда Курбана Бердыева занимает 8-е место, Массимо Карреры — второе, опережая ЦСКА по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате России «Локомотив», опережая столичных конкурентов на 8 очков.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва).
Сразу после игры на сайте «Спорт-Экспресса» вас будут ждать обзор матча, антуражный репортаж, хайлайты (видео), а также комментарии участников игры, тренеров команд и наших ведущих авторов.
Онлайн трансляция «Рубин» — «Спартак».
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