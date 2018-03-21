Александр Алиев: «Выхожу на тренировки в куртке „Локомотива“, потому что она теплая»

Главный тренер любительского клуба «Хмельницкий» Александр Алиев заявил, что не надо искать скрытых смыслов в том, что он выходит на тренировочные занятия своей команды в куртке «Локомотива». Ранее футболист выступал за «Динамо» (Киев), «Анжи» и в других командах.

— Это не имеет значения. У меня есть и куртка и «Анжи», и «Динамо», главное, что в ней тепло, — цитирует FootballHub.com.ua Алиева. — Да, я читаю некоторые комментарии в Интернете, но на самом деле это просто теплая удобная куртка. Я мог бы взять любую другую.