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Александр Алиев: «Выхожу на тренировки в куртке „Локомотива“, потому что она теплая»
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Александр Алиев: «Выхожу на тренировки в куртке „Локомотива“, потому что она теплая» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер любительского клуба «Хмельницкий» Александр Алиев заявил, что не надо искать скрытых смыслов в том, что он выходит на тренировочные занятия своей команды в куртке «Локомотива». Ранее футболист выступал за «Динамо» (Киев), «Анжи» и в других командах.
— Это не имеет значения. У меня есть и куртка и «Анжи», и «Динамо», главное, что в ней тепло, — цитирует FootballHub.com.ua Алиева. — Да, я читаю некоторые комментарии в Интернете, но на самом деле это просто теплая удобная куртка. Я мог бы взять любую другую.
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