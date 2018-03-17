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Шовковский: что о себе возомнил Хачериди? Таким игрокам не место в «Динамо»
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Шовковский: что о себе возомнил Хачериди? Таким игрокам не место в «Динамо» 

Чемпионат.com 15 часов назад
Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский раскритиковал защитника Евгения Хачериди. Как сообщил главный тренер киевлян Александр Хацкевич сообщил, футболист отказался выходить на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лацио» (0:2).
«При мне, когда я ещё играл в команде, Хачериди себе такого бы не позволил. Потому что знал, что ему появляться мне на глаза после этого не стоит. Я бы его в порошок стёр. Женя, наверное, уже забыл, как после его очередного удаления в домашнем матче, где он одну из жёлтых карточек получил за разговоры с арбитром, я предупредил и сказал, что, если такое ещё раз повториться, и при этом команда от этого не досчитается очков, я при всех в раздевалке его разорву на части. Да что он о себе возомнил? Я считаю, что игрокам с таким отношением к своей работе, с таким отношением к своим партнёрам и, наконец, таким отношением к самому себе не место в «Динамо»», — написал Шовковский на своей странице в «Фейсбуке».
Напомним, что по сумме двух матчей (4:2) в четвертьфинал турнира пробился «Лацио». Киевское «Динамо» прекратило своё участие в еврокубках в нынешнем сезоне.
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