«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» в матче молодёжного первенства 

В матче 23-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал на своём поле «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Сапсан — Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Хозяева открыли счёт на 20-й минуте после точного удара Никиты Глушкова, однако пропустили в концовке встречи. За грозненцев отличился Идрис Умаев, который реализовал пенальти. Таким образом, «Локомотив» прервал свою шестиматчевую победную серию в турнире.
В ещё одном матче тура, который проходил параллельно, «Краснодар» на своём поле обыграл «Уфу» со счётом 2:0.